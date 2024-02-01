Льюис Хэмилтон перешел из Mercedes в Ferrari

Льюис Хэмилтон перешел из Mercedes в Ferrari

Контракт Хэмилтона с Mercedes действовал до конца сезона-2025. Однако с 2025 он начнет выступать за Ferrari

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер (Фото: Reuters News Picture Service - RNPS)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон перешел из Mercedes в Ferrari. Об этом сообщали пресс-службы команд.

Контракт Хэмилтона с Mercedes действовал до конца сезона-2025. Однако с 2025-го он начнет выступать за Ferrari.

Ferrari 25 января продлила контракт с монегаском Шарлем Леклером.

У второго пилота, испанца Карлоса Сайнса-младшего, соглашение рассчитано до конца следующего сезона и пока не продлевалось. Среди вариантов продолжения карьеры испанца называют Audi, Mercedes или Aston Martin.

Хэмилтон одержал 103 победы в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.

В прошлом сезоне Хэмилтон стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум.