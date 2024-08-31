Джокович сенсационно проиграл Алексею Попырину на US Open

Джокович является действующим победителем US Open. C 2008 года никому не удается дважды подряд победить на этом турнире. Последним был швейцарец Роджер Федерер

Новак Джокович (Фото: Reuters)

Cерб Новак Джокович проиграл австралийцу Алексею Попырину со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 в матче третьего круга US Open (Открытого чемпионата США по теннису).

Ранее они трижды встречались и во всех встречах победу праздновал сербский теннисист.

Джокович является действующим победителем US Open. C 2008 года никому не удается дважды подряд победить на этом турнире. Последним был швейцарец Роджер Федерер.

Джокович занимает второе место в рейтинге, под этим же номером был посеян. Наравне с Карласом Алькарасом являлся главным фаворитом турнира. Оба теннисиста выбыли с турнира в течение 24 часов.

Джокович впервые с 2006 года не сыграет в четвертом круге US Open, тогда он проиграл австралийцу Ллейтону Хьюитту. Впервые с 2002 года вторая неделя US Open пройдет без теннисиста из «Большой тройки» — Джоковича, Надаля или Федерера.

Серб впервые с 2017 года завершит сезон без побед на турнирах серии «Большого шлема».

Джокович первым в истории достиг отметки 90 побед на всех турнирах серии «Большого шлема». На его счету на Australian Open 94 победы, «Ролан Гаррос» — 96, «Уимблдоне» — 97, US Open — 90.

Джокович делит с Маргарет Корт рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24. Australian Open выиграл десять раз, «Ролан Гаррос» — три, «Уимблдон» — семь, US Open — четыре.

Попырин родился в Сиднее в семье россиян. В начале августа занимал 62-е место, но благодаря победе на «Мастерсе» в Монреале поднялся на 22-е, на данный момент находится на 28-й строчке. На счету 25-летнего австралийца три титула на турнирах ATP.

В следующем круге Попырин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (20-й номер посева). Ранее австралиец никогда не доходил до четвертого раунда турнира «Большого шлема»

Общий призовой фонд US Open составляет $75 млн.