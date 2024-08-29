Джокович установил рекорд «Большого шлема»

Джокович первым в истории достиг отметки 90 побед на каждом из турниров «Большого шлема»

Cерб Новак Джокович обыграл соотечественника Ласло Дьера во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

Дьер отказался от продолжения матча из-за травмы при счете 2:6, 4:6, 0:2.

Джокович первым в истории достиг отметки 90 побед на всех турнирах серии «Большого шлема». На его счету на Australian Open 94 победы, «Ролан Гаррос» — 96, «Уимблдоне» — 97, US Open — 90.

Джокович делит с Маргарет Корт рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24. Australian Open выиграл десять раз, «Ролан Гаррос» — три, «Уимблдон» — семь, US Open — четыре.

На данный момент 37-летний серб является второй ракеткой мира. Джокович в третьем круге сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным (28-й номер посева).