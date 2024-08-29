Джокович установил рекорд «Большого шлема»
Cерб Новак Джокович обыграл соотечественника Ласло Дьера во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).
Дьер отказался от продолжения матча из-за травмы при счете 2:6, 4:6, 0:2.
Джокович первым в истории достиг отметки 90 побед на всех турнирах серии «Большого шлема». На его счету на Australian Open 94 победы, «Ролан Гаррос» — 96, «Уимблдоне» — 97, US Open — 90.
Джокович делит с Маргарет Корт рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24. Australian Open выиграл десять раз, «Ролан Гаррос» — три, «Уимблдон» — семь, US Open — четыре.
На данный момент 37-летний серб является второй ракеткой мира. Джокович в третьем круге сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным (28-й номер посева).
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