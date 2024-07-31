Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в четвертьфинал одиночного разряда на Олимпиаде в Париже.
В 1/8 финала Сафиуллин, 66-й в мировом рейтинге, встречался с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и проиграл со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался чуть больше полутора часов.
Это была вторая встреча между соперниками, первый матч на «Мастерс» в Париже в 2023-м году Сафиуллин выиграл в двух сетах.
Следующим соперником Алькараса будет американец Томми Пол (13-й).
Сафиуллину 26 лет, он ни разу не побеждал на турнирах ATP.
Теннисист выступал на Олимпиаде в парном разряде с Даниилом Медведевым, но они проиграли в первом же матче.
Медведев остался единственным представителем России в одиночном разряде Игр. В парном еще продолжают выступление Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
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