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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады

Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В матче третьего круга россиянин встречался с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и проиграл со счетом 4:6, 2:6
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Edgar Su / Reuters)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в четвертьфинал одиночного разряда на Олимпиаде в Париже.

В 1/8 финала Сафиуллин, 66-й в мировом рейтинге, встречался с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и проиграл со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался чуть больше полутора часов.

Это была вторая встреча между соперниками, первый матч на «Мастерс» в Париже в 2023-м году Сафиуллин выиграл в двух сетах.

Следующим соперником Алькараса будет американец Томми Пол (13-й).

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Сафиуллину 26 лет, он ни разу не побеждал на турнирах ATP.

Теннисист выступал на Олимпиаде в парном разряде с Даниилом Медведевым, но они проиграли в первом же матче.

Медведев остался единственным представителем России в одиночном разряде Игр. В парном еще продолжают выступление Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Роман Сафиуллин Карлос Алькарас
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