Вторая за день топ-теннисистка проиграла на Олимпиаде
Итальянская теннисистка, пятая ракетка мира Джасмин Паолини не смогла выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.
В третьем круге 28-летняя Паолини, посеянная на турнире под четвертым номером, уступила словачке Анне Каролине Шмидловой, 67-й ракетке мира, со счетом 5:7, 6:3, 5:7.
Паолини в нынешнем сезоне дошла до финалов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
Следующей соперницей Шмидловой будет украинка Элина Свитолина или чешка Барбора Крейчикова.
Из топ-5 сеяных в женском турнире продолжает борьбу только полька Ига Свёнтек. Первой ракетке мира позднее 30 июля предстоит матч третьего круга против китаянки Сиюй Ван.
Американка Кори Гауфф (вторая сеяная) проиграла в третьем круге, ее соотечественница Джессика Пегула (5) — во втором, Елена Рыбакина (3) из Казахстана снялась до начала турнира из-за проблем со здоровьем.
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