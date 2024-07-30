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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Вторая за день топ-теннисистка проиграла на Олимпиаде

Финалистка «Ролан Гаррос» и Уимблдона Паолини сенсационно проиграла на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Финалистка «Ролан Гаррос» и Уимблдона Джасмин Паолини из Италии сенсационно уступила в третьем круге словачке Анне Каролине Шмидловой
Джасмин Паолини и&nbsp;Анна Каролина Шмидлова
Джасмин Паолини и Анна Каролина Шмидлова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Итальянская теннисистка, пятая ракетка мира Джасмин Паолини не смогла выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.

В третьем круге 28-летняя Паолини, посеянная на турнире под четвертым номером, уступила словачке Анне Каролине Шмидловой, 67-й ракетке мира, со счетом 5:7, 6:3, 5:7.

Паолини в нынешнем сезоне дошла до финалов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Следующей соперницей Шмидловой будет украинка Элина Свитолина или чешка Барбора Крейчикова.

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Кори Гауфф

Из топ-5 сеяных в женском турнире продолжает борьбу только полька Ига Свёнтек. Первой ракетке мира позднее 30 июля предстоит матч третьего круга против китаянки Сиюй Ван.

Американка Кори Гауфф (вторая сеяная) проиграла в третьем круге, ее соотечественница Джессика Пегула (5) — во втором, Елена Рыбакина (3) из Казахстана снялась до начала турнира из-за проблем со здоровьем.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Олимпиада-2024 Джасмин Паолини
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