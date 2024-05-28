Оружейный концерн Rheinmetall подписал спонсорский контракт с «Боруссией»

Срок соглашения с дортмундским клубом составил три года

Фото: Christof Koepsel / Getty Images

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall стал спонсором дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Handelsblatt.

Срок соглашения составил три года. «Боруссия» будет получать несколько миллионов евро, логотипа Rheinmetall на форме футболистов не предусмотрено.

«Боруссия» является восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов сезона 1996/97.

В нынешнем сезоне «Боруссия» заняла пятое место в чемпионате страны, но дошла до финала Лиги чемпионов, где 1 июня в Лондоне на «Уэмбли» сыграет против мадридского «Реала».