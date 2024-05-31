Массимо Каррера: я бы бегом прибежал, если бы позвали обратно в «Спартак»

Массимо Каррера заявил, что бегом прибежал бы работать в «Спартак»

Итальянский специалист приводил «Спартак» к чемпионству в 2017 году. По словам Карреры, он бы согласился вернуться в московский клуб

Массимо Каррера (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Итальянский специалист Массимо Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу» ответил на вопрос, как бы он отреагировал на предложение вернуться в московский «Спартак».

«Безусловно [согласился бы]. Я бы бегом прибежал», — сказал Каррера, отметив, что в последние годы в «Спартак» его не звали.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года, в 2017 году под руководством итальянца клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. После ухода из «Спартака» Каррера поработал в афинском АЕКе и итальянском «Бари», а сейчас тренирует итальянский «Асколи».

«Спартак» завершил сезон на пятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). С апреля после увольнения испанца Гильермо Абаскаля командой руководил босниец Владимир Слишкович.

С нового сезона команду возглавит серб Деян Станкович.