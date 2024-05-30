Бывший тренер «Спартака» Каррера помирился с Глушаковым

Каррера сообщил, что они с Глушаковым поговорили и все прояснили

Массимо Каррера и Денис Глушаков (Фото: Telegram/ Денис Глушаков)

Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков помирился с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Об этом Глушаков сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав совместное фото.

Каррера подтвердил информацию о примирении c Глушаковым. «Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

В 2018 году Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основой «Спартака». Случилось это после того, как полузащитник лайкнул пост с критикой итальянца. Позднее Глушаков сообщил, что разногласия у них возникли задолго до отстранения.

Спустя месяц Каррера ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака», после чего Глушаков вернулся в первую команду. Но по окончании сезона 2018/19 покинул клуб.

Под руководством Карреры «Спартак» в сезоне 2016/17 впервые за 15 лет стал чемпионом России. После «красно-белые» не становились чемпионами. Итальянец возглавлял клуб в 2016–2018 годах.