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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Фетисов заявил, что россияне на ОИ-2024 будут как разведчики в тылу врага

Фетисов: россияне на Олимпиаде в Париже будут как разведчики в тылу врага
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Двукратный олимпийский чемпион считает, что обстановка в Париже будет такой, что российских спортсменов станут постоянно провоцировать, поэтому каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Решивших участвовать в Олимпийских играх 2024 года российских спортсменов можно будет сравнить с разведчиками, находящимися в тылу врага. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду или нет», — сказал Фетисов.

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По словам Фетисова, каждый спортсмен должен принять для себя решение и с «этим дальше жить». «Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Как отреагирует народ, история по-разному может случиться. Опять же, какие еще дополнительные «мульки» нам предложат со стороны организаторов», — отметил Фетисов.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия.

Занимавший тогда пост министра спорта России Олег Матыцин говорил, что российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпиаду, должны поехать на турнир в Париже, а вопрос участия является личным решением атлета и соответствующей федерации.

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