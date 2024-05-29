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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МИДе предупредили россиян о риске провокаций и «перегибов» на Олимпиаде

В МИДе предупредили россиян о возможных провокациях и «перегибах» на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В МИДе также напомнили о действующем в столице Франции наивысшем уровне террористической угрозы, что предоставляет силам правопорядка расширенные полномочия по реализации принимаемых мер безопасности
Флаги МОК и России
Флаги МОК и России (Фото: Global Look Press)

Россияне могут столкнуться с провокациями на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этот глава консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил в интервью ТАСС.

«Нашим гражданам, планирующим поездку в эту страну в период Олимпиады, надо учитывать ряд обстоятельств, которые могут создать затруднения для их пребывания на французской территории», — отметил дипломат.

«Нынешние французские власти проводят в целом недружественный к нашей стране курс, а французские СМИ глубоко поражены агрессивной русофобией, что не может не сказываться негативно на общей атмосфере во Франции в отношении России и ее граждан», — добавил Климов.

Он напомнил о высказываниях мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским спортсменам будут не рады. «Такая обстановка, конечно, формирует питательную среду для появления и активизации всякого рода провокаторов», — сказал дипломат.

Глава консульского департамента МИДа не исключил «перегибов» из-за запрета на демонстрацию российской символики на Играх.

Также Климов напомнил об ограничениях для передвижения на автомобилях в Париже. «А в определенных районах столицы — и на общественном транспорте», — добавил он.

Глава консульского департамента МИДа напомнил и о действующем в столице Франции наивысшем уровне террористической угрозы, что предоставляет силам правопорядка расширенные полномочия по реализации принимаемых мер безопасности.

Климов допустил, что россияне, вероятно, окажутся без необходимого уровня консульского содействия из-за вероятного отсутствия у дипломатов пропуска для доступа в зоны с ограниченным режимом передвижения. По его словам, на данный момент власти Франции и оргкомитет Игр отказываются от взаимодействия с посольством России по вопросам Олимпиады.

Климов напомнил, что во Франции не принимают российские банковские карты и запрещены денежные переводы из российских банков. Также существуют ограничения на оплату товаров и услуг наличными деньгами.

В марте посол России во Франции Алексей Мешков предупредил туристов из России, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Он заявил, что те спортсмены и туристы, которые намерены посетить Париж, едут в «жесткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни».

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет в марте сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Российские власти ограничения в отношении российских спортсменов считают дискриминационными.

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Руслан Алиев
Олимпиада-2024 МИД Париж провокации
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