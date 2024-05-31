Дзюба об уходе из «Локомотива»: впереди новая глава

Дзюба заявил о «новой главе впереди» после ухода из «Локомотива»

Нападающий, который покинул «Локомотив» после завершения контракта, выложил в телеграм-канале видео с нарезкой моментов своей карьеры в московском клубе

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий Артем Дзюба опубликовал в телеграм-канале пост, посвященный уходу из «Локомотива».

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава…» — написал Дзюба и выложил видео с нарезкой различных моментов своей карьеры в «Локомотиве».

«Локомотив» 29 мая объявил об уходе 35-летнего Дзюбы. Клуб не стал продлевать контракт с нападающим, он ушел из команды на правах свободного агента.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локомотива» он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка в составе «Зенита». С «Ростовом» он также выиграл Кубок России.