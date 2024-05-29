Дзюба не будет завершать карьеру после ухода из «Локомотива»

В нынешнем сезоне в 24 матчах Дзюба записал на свой счет четыре гола и три передачи. В весенней части сезона он практически не выходил на поле. С апреля он трижды выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 28 минут

Артем Дзюба и Сергей Пиняев (Фото: : Егор Алеев / ТАСС)

Футболист Артем Дзюба не будет завершать карьеру после ухода из московского «Локомотива». Об этом агент игрока Леонид Гольдман сообщил ТАСС.

«Он точно ее продолжит, — отметил Гольдман. — Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, что в ближайшее время все будет известно»,

В нынешнем сезоне форвард в 24 матчах записал на свой счет четыре гола и три передачи. В весенней части сезона он практически не выходил на поле. С апреля он трижды выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 28 минут.



Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.



Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 161 гол. Большую часть карьеры он провел за «Спартак» и «Зенит», с которым стал четырехкратным чемпионом России.