Дзюба не будет завершать карьеру после ухода из «Локомотива»
Футболист Артем Дзюба не будет завершать карьеру после ухода из московского «Локомотива». Об этом агент игрока Леонид Гольдман сообщил ТАСС.
«Он точно ее продолжит, — отметил Гольдман. — Сейчас ведутся переговоры, надеюсь, что в ближайшее время все будет известно»,
В нынешнем сезоне форвард в 24 матчах записал на свой счет четыре гола и три передачи. В весенней части сезона он практически не выходил на поле. С апреля он трижды выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 28 минут.
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» он провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 161 гол. Большую часть карьеры он провел за «Спартак» и «Зенит», с которым стал четырехкратным чемпионом России.
Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд
В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео
С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности
Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло
FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности
В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео
В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай
«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок
Безалкогольное вино: альтернатива или нет