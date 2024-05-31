 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сын Цзю отказался от чемпионского боя в США

Тим Цзю отказался от чемпионского боя в США из-за проблем со здоровьем
Травмы, полученные в предыдущем бою против американца Себастьяна Фундоры, не дают Тиму Цзю полноценно тренироваться. Поединок против Верджила Ортиса должен был пройти 3 августа
Тим Цзю
Тим Цзю (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, не сможет в августе провести бой против американца Верджила Ортиса за титул временного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ESPN.

Цзю принял решение сняться с поединка, так как травмы, полученные в предыдущем бою против американца Себастьяна Фундоры, не дают ему полноценно тренироваться.

«Мы крайне разочарованы, а Тим ужасно расстроен после отличного предтренировочного сбора с Костей. Но в конечном итоге его тело и медицинские работники говорили, что он еще не готов», — заявил промоутер Грег Роуз

Сын Цзю после первого поражения в карьере проведет чемпионский бой
Спорт
Тим Цзю

Поединок против Ортиса должен был пройти 3 августа в США.

Цзю 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей Фундоре. Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Фундора также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.

Почти весь бой Цзю провел с сильным кровотечением из-за рассечения на макушке. По словам боксера, он почти ничего не видел во время поединка. На счету 29-летнего Цзю 24 победы в 25 боях на профессиональном ринге.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Тим Цзю
Материалы по теме
Средний сын Цзю одержал девятую подряд победу на профессиональном ринге
Спорт
Победившего Цзю американца отправили на больничный до конца сентября
Спорт
Сын Цзю заявил, что ничего не видел во время титульного боя из-за крови
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
Полуфиналист КХЛ подписал контракт с канадцем с российским паспортом Спорт, 12:58
Они предвосхитили тренды: какие российские «единороги» принесли миллионы Pro, 12:56
Уехавшие в США российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде Спорт, 12:54
Россия и Украина обменялись пленными⁠ Политика, 12:52
Гейминг в рост: в России киберклубов стало больше, чем кинотеатров РБК Франшизы, 12:51
ВТБ запустил ипотеку на покупку земельных участков Недвижимость, 12:50
Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили представители 136 стран Общество, 12:47
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Губернатор Самарской области решил уйти в отставку Политика, 12:44
Бывшему главному коммунальщику Минобороны запросили 12 лет за взятку Политика, 12:41
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Токаевым Политика, 12:40
То, что блестит: когда актуально инвестировать в золото Инвестиции, 12:38
Германия вслед за США разрешила Украине бить по России своим оружием Политика, 12:34
Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных⁠ Политика, 12:30
Куда сходить в июне в Москве: афиша спектаклей и выставок Стиль, 12:27