Сын Цзю отказался от чемпионского боя в США
Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, не сможет в августе провести бой против американца Верджила Ортиса за титул временного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ESPN.
Цзю принял решение сняться с поединка, так как травмы, полученные в предыдущем бою против американца Себастьяна Фундоры, не дают ему полноценно тренироваться.
«Мы крайне разочарованы, а Тим ужасно расстроен после отличного предтренировочного сбора с Костей. Но в конечном итоге его тело и медицинские работники говорили, что он еще не готов», — заявил промоутер Грег Роуз
Поединок против Ортиса должен был пройти 3 августа в США.
Цзю 31 марта потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей Фундоре. Цзю не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Фундора также завоевал вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой весовой категории.
Почти весь бой Цзю провел с сильным кровотечением из-за рассечения на макушке. По словам боксера, он почти ничего не видел во время поединка. На счету 29-летнего Цзю 24 победы в 25 боях на профессиональном ринге.
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