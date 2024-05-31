Мирра Андреева назвала победу над Азаренко одной из самых важных в карьере

Андреева назвала победу над Азаренко одной из самых важных в карьере

Российская теннисистка в 17 лет победила на «Ролан Гаррос» бывшую первую ракетку мира в трех сетах

Мирра Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Победа над бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» стала для Мирры Андреевой одной из самых важных в карьере. Об этом 17-летняя россиянка заявила «Чемпионату».

«Я одержала одну из самых важных и ключевых побед в карьере. Ключевым стало, что боролась до конца, за каждый мяч. Очень хороший, долгий и интенсивный матч. Очень рада, что выиграла. Это была настоящая битва, очень волевая победа», — сказала Андреева

Андреева победила 34-летнюю Азаренко, которая сейчас занимает 21-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Россиянка второй год подряд дошла до третьего круга на «Ролан Гаррос».

Следующей соперницей Андреевой станет американка Пейтон Стернс (61-й номер рейтинга WTA), которая сенсационно обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину.

Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA.