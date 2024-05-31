Андреева назвала победу над Азаренко одной из самых важных в карьере
Победа над бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» стала для Мирры Андреевой одной из самых важных в карьере. Об этом 17-летняя россиянка заявила «Чемпионату».
«Я одержала одну из самых важных и ключевых побед в карьере. Ключевым стало, что боролась до конца, за каждый мяч. Очень хороший, долгий и интенсивный матч. Очень рада, что выиграла. Это была настоящая битва, очень волевая победа», — сказала Андреева
Андреева победила 34-летнюю Азаренко, которая сейчас занимает 21-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Россиянка второй год подряд дошла до третьего круга на «Ролан Гаррос».
Следующей соперницей Андреевой станет американка Пейтон Стернс (61-й номер рейтинга WTA), которая сенсационно обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину.
Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA.
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