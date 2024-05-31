Россиянка Андреева в 17 лет обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

Россиянка в 17 лет обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

Матч завершился в час ночи по местному времени. В третьем круге Мирра Андреева сыграет с 22-летней американкой Питон Стирнс (61-е место рейтинга), которая сенсационно обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину (10)

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла белоруску Викторию Азаренко 6:3, 3:6, 7:5 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гароос»).

Матч завершился в час ночи по местному времени. В третьем круге россиянка сыграет с 22-летней американкой Питон Стирнс (61-е место рейтинга), которая сенсационно обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину (10).

Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов на турнирах WTA. 17-летняя россиянка во второй раз выступает на «Ролан Гаррос» и во второй раз дошла до третьего круга. Всего на турнирах «Большого шлема» Андреева в четвертый раз дошла до третьего круга, хотя дебютировала в прошлом сезоне. WTA признала Андрееву лучшим новичком 2023 года.

34-летняя Азаренко занимает 21-е место в рейтинге. Она является двукратной победительницей турниров «Большого шлема», всего на ее счету 21 титул. В 2012-2013 годах в общей сложности 51 неделю являлась лидером рейтинга.

В других матчах игрового дня россиянка Анна Калинская уступила канадке Бьянке Андрееску со счетом 6:1, 5:7, 3:6, Анастасия Павлюченкова проиграла румынке Ане Богдан — 4:6, 4:6.

Турнир завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €53,5 млн. Действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.