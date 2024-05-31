Хачанов и Касаткина сенсационно проиграли 145-й и 62-й ракеткам мира

Хачанов впервые в карьере не дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл словаку Йозефу Ковалику со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6 в матче второго круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Хачанов был посеян на турнире под 18-м номером, Ковалик прошел в основную сетку в качестве лаки-лузер (проиграл в финале квалификации, но включен в основную сетку по дополнительным показателям). Россиянин пятым из игроков с посевом вылетел с «Ролан Гаррос». 28-летний российский теннисист впервые в карьере не дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

Хачанов занимает 18-е место в рейтинге, 31-летний Ковалик — 145-е. Словак впервые в карьере вышел во второй круг турнира «Большого шлема»

«Я пока не готов делать выводы, поскольку сильно разочарован и расстроен, — отметил Хачанов после поражения. — Все-таки «Ролан Гаррос» — один из любимых турниров, я здесь играл стабильно. В голове сплошной бардак. Ведь вел со счетом 2-0, вроде все шло хорошо».

В женском разряде 27летняя первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла 22-летней американке Питон Стирнс со счетом 5:7, 2:6.

Россиянка занимает 13-е место в рейтинге, Стирнс — 62-е ракеткой мира была посеяна под 10-м номером. Она впервые обыграла теннисистку из топ-20.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет порядка €53,5 млн. Действующими победителями в одиночном разряде являются серб Новак Джокович и полька Ига Свёнтек.