Медведев: Глушенков и Нино избежали серьезных травм в матче с «Рубином»

Лидер «Зенита» Глушенков избежал серьезной травмы в матче с «Рубином»

По ходу матча с «Рубином» накануне Нино получил травму головы, Глушенков повредил руку

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Максим Глушенков и защитник Нино не получили серьезных травм в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином», заявил «Матч ТВ» председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.

«Зенит» накануне разгромил на своем поле казанский клуб со счетом 4:0.

Нино в начале игры столкнулся головами с Игором Вуячичем и вскоре был заменен. Глушенков травмировал руку в концовке первого тайма в борьбе с Алексеем Грицаенко.

По словам Медведева, и Нино, и Глушенков избежали переломов и серьезных последствий.

Ранее в этом сезоне Глушенков из-за перелома запястья и травмы бедра пропустил более 10 матчей. В начале сезона он лидировал в списке лучших бомбардиров РПЛ.

«Зенит» в 23-м туре сыграет с «Локомотивом» 5 апреля.