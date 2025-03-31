Лидер «Зенита» Глушенков избежал серьезной травмы в матче с «Рубином»
Нападающий Максим Глушенков и защитник Нино не получили серьезных травм в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином», заявил «Матч ТВ» председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.
«Зенит» накануне разгромил на своем поле казанский клуб со счетом 4:0.
Нино в начале игры столкнулся головами с Игором Вуячичем и вскоре был заменен. Глушенков травмировал руку в концовке первого тайма в борьбе с Алексеем Грицаенко.
По словам Медведева, и Нино, и Глушенков избежали переломов и серьезных последствий.
Ранее в этом сезоне Глушенков из-за перелома запястья и травмы бедра пропустил более 10 матчей. В начале сезона он лидировал в списке лучших бомбардиров РПЛ.
«Зенит» в 23-м туре сыграет с «Локомотивом» 5 апреля.
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