Лидер «Зенита» Глушенков в третий раз за сезон получил травму
Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков получил травму в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
В концовке первого тайма Глушенков получил повреждение левой руки в столкновении с защитником «Рубина» Алексеем Грицаенко и покинул поле. На второй тайм он уже не вышел, футболиста заменил Матео Кассьерра.
Это уже третья травма для Глушенкова в нынешнем сезоне. В августе он получил перелом правого запястья (пропустил шесть матчей), в ноябре повредил бедро (восемь).
В нынешнем сезоне Глушенков провел 18 матчей за «Зенит», забил десять голов и сделал две результативные передачи.
На прошлой неделе Глушенков сделал хет-трик в матче за сборную России против «Замбии» (5:0).
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