Глушенков третий раз в сезоне получил травму, повредив руку в матче с «Рубином»

Лидер «Зенита» Глушенков в третий раз за сезон получил травму

Полузащитник сборной России в конце первого тайма матча РПЛ с «Рубином» повредил левую руку и был заменен

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков получил травму в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

В концовке первого тайма Глушенков получил повреждение левой руки в столкновении с защитником «Рубина» Алексеем Грицаенко и покинул поле. На второй тайм он уже не вышел, футболиста заменил Матео Кассьерра.

Это уже третья травма для Глушенкова в нынешнем сезоне. В августе он получил перелом правого запястья (пропустил шесть матчей), в ноябре повредил бедро (восемь).

В нынешнем сезоне Глушенков провел 18 матчей за «Зенит», забил десять голов и сделал две результативные передачи.

На прошлой неделе Глушенков сделал хет-трик в матче за сборную России против «Замбии» (5:0).