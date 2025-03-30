 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лидер «Зенита» Глушенков в третий раз за сезон получил травму

Глушенков третий раз в сезоне получил травму, повредив руку в матче с «Рубином»
Полузащитник сборной России в конце первого тайма матча РПЛ с «Рубином» повредил левую руку и был заменен
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков получил травму в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

В концовке первого тайма Глушенков получил повреждение левой руки в столкновении с защитником «Рубина» Алексеем Грицаенко и покинул поле. На второй тайм он уже не вышел, футболиста заменил Матео Кассьерра.

Это уже третья травма для Глушенкова в нынешнем сезоне. В августе он получил перелом правого запястья (пропустил шесть матчей), в ноябре повредил бедро (восемь).

В нынешнем сезоне Глушенков провел 18 матчей за «Зенит», забил десять голов и сделал две результативные передачи.

На прошлой неделе Глушенков сделал хет-трик в матче за сборную России против «Замбии» (5:0).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Максим Глушенков
Материалы по теме
Семак назвал «несусветными глупостями» слухи о конфликте с Глушенковым
Спорт
Сменивший «Спартак» на «Зенит» футболист заявил об уходе из команды
Спорт
Бывший игрок МЮ предрек «Зениту» чемпионство в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Пропавший в Литве бронетранспортер находится под четырьмя метрами водыПолитика, 22:07
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:43
Трамп рассказал о способах обойти запрещающую занимать два срока поправкуПолитика, 21:40
«Зенит» разгромил «Рубин» и обошел «Спартак» в турнирной таблице РПЛСпорт, 21:28
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
Умер звезда боевиков 90-х Ричард НортонОбщество, 20:55
«Автомобилист» во втором овертайме обыграл «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛСпорт, 20:48
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Лидер «Зенита» Глушенков в третий раз за сезон получил травмуСпорт, 20:45
Кеннеди поручил главе Западной Вирджинии сесть на диетуПолитика, 20:40
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка АнглииСпорт, 20:34
Глава Финляндии предложил Трампу дату для заключения мира на УкраинеПолитика, 20:21
Сын запретил Косте Цзю приходить на его следующий бойСпорт, 20:06
Съемочная группа «Вести. Донецк» попала под удар дрона в ГорловкеПолитика, 19:47
NYT рассказала, какие разногласия возникали у Украины и СШАПолитика, 19:40