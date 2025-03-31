Футболисту «Факела» Сенхаджи сломали нос в матче с «Краснодаром»

Французский футболист получил перелом носа в матче с лидером РПЛ

Райану Сенхаджи оказали помощь и заказали индивидуальную маску. «Факел» проиграл «Краснодару» со счетом 0:5

Райан Сенхаджи (Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»)

Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи получил перелом носа в матче с «Краснодаром», сообщила пресс-служба воронежского клуба РПЛ.

«Факел» накануне проиграл в гостях лидеру РПЛ в 22-м туре со счетом 0:5.

«Врачи провели вправление, футболисту заказали индивидуальную защитную маску», — отметили в «Факеле».

Сенхаджи в этом сезоне провел 18 матчей за «Факел», который занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Защитник стал игроком воронежской команды в январе 2024 года.