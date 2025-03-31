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В РФС назвали исчерпанным расистский скандал в матче «Зенита»

Генсек РФС Митрофанов: расистский скандал в матче «Зенита» и «Факела» исчерпан
Максим Митрофанов считает, что Сергей Семак сам должен решать, извиняться ли перед игроком «Факела» Божиным, которого после его слов подозревали в расистском поведении. По словам генсека РФС, инцидент исчерпан
Максим Митрофанов
Максим Митрофанов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Зенит» и «Факел» после расистского скандала в матче 20-го тура РПЛ уже пообщались между собой и все вопросы урегулировали, лига и РФС с этим согласились, заявил «РИА Новости» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Во время матча в Воронеже полузащитника Вендела удалили за показанный трибунам средний палец, свой жест бразилец объяснил реакцией на расистское поведение зрителей. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча говорил, что один из игроков «Факела» якобы изображал обезьяну. «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс» написали, что Сергей Божин мог назвать макакой Лусиано Гонду, но футболист «Факела» это опроверг. Семак 28 марта сказал, что ему не за что извиняться перед Божиным, потому что тот вел себя некорректно весь матч.

Митрофанов заявил, что вопрос о том, должен ли Семак извиняться, нужно задавать тренеру.

«Есть позиция двух клубов, которые считают инцидент исчерпанным. У нас эта позиция подтверждена лигой, которая проводит соревнования», — сказал Митрофанов.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Вендела на два матча (один условно), а «Факел» наказал штрафом 1 млн руб. и проведением одной игры без зрителей (клуб наказание оспорил). К Божину санкций не было.

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Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Зенит ФК Факел Сергей Семак
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