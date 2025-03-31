Как выступили покинувшие Россию фигуристы на международных турнирах

Сезон в фигурном катании завершился чемпионатом мира в Бостоне. Как на международных соревнованиях выступили фигуристы, которые сменили гражданство России, — в материале «РБК Спорт»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

В фигурном катании завершился сезон-2024/25. Последним турниром стал чемпионат мира, который прошел в Бостоне. По его итогам определились квоты на Олимпийские игры 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) в 2022 году отстранил россиян от своих турниров. «РБК Спорт» вспомнил результаты фигуристов, которые сменили гражданство России, на международных соревнованиях.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Фигуристы Диана Дэвис, являющаяся дочерью тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии в июне 2023 года. Перед уходом из сборной России фигуристы были вторыми на чемпионате России в декабре 2021 года, седьмыми на чемпионате Европы и 14-ми на Олимпиаде в Пекине.

Дэвис и Смолкин после смены спортивного гражданства с российского на грузинское в 2023 году выиграли два этапа серии «Челленджер» в Будапеште и Астане.

Выступающие под флагом Грузии спортсмены в январе 2024 года заняли седьмое место в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Каунасе.

В декабре того же года они набрали худшие баллы в их взрослой карьере. На турнире серии «Челленджер» Golden Spin в Загребе Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду, набрав 178,59 балла (70,62 за ритм-танец плюс 107,97 за произвольный). На Олимпиаде в Пекине у них было 179,82 балла. Личный рекорд фигуристов — 201,87 на Мемориале Непелы в Братиславе в октябре этого года. На чемпионате мира в Бостоне она заняли 10-е место (190,50).

Софья Самоделкина

Софья Самоделкина (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила 17-летней вице-чемпионке России среди юниоров Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана.

Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.

В декабре 2024 года она одержала победу на зимнем чемпионате Казахстана — 2024/25 среди взрослых, опередив более чем на 40 баллов ближайшую преследовательницу Зере Сарбалину.

На чемпионате мира в Бостоне 28 марта казахстанская фигуристка Софья Самоделкина по сумме двух программ набрала 181,36 очка, заняв 14-е место. Фигуристка получила первую лицензию для Казахстана на Олимпиаду-2026.

Она призналась, что расстроена своим прыжком на чемпионате мира в Бостоне. «Конечно, я расстроилась. И даже не из-за оценок, а из-за этого последнего прыжка. Прокат-то в целом был очень хороший. Но вот итоговое впечатление от программы и оценки сильно из-за этого прыжка пострадали», — цитирует Самоделкину «Спортс».

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев

Российские фигуристы в парном катании Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев с нынешнего сезона выступают за Узбекистан. Они являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, а также призерами мемориала Панина-Коломенкина. Спортсмены тренируются в группе Нины Мозер.

В феврале 2025 года они заняли первое место зимних Азиатских игр. Спортсмены принесли первую победу для Узбекистана в фигурном катании на этом турнире за 26 лет.

На чемпионате мира в Бостоне по итогам короткой и произвольной программы выступлений они набрали 183,01 балла. Это позволило им занять десятое место и получить олимпийскую лицензию.

Аннабель Морозова

Джеффри Чен и Аннабель Морозова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка в танцах на льду Аннабель Морозова с 2016 по 2023 год представляла Россию. Она дочь фигуриста и тренера Николая Морозова, родилась в США, выступала за США и Францию. Каталась в дуэтах с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным.

В ноябре 2023 года Морозова и Игорь Еременко уехали тренироваться в США. В 2024-м спортсменка сменила партнера и встала в пару с американским фигуристом Джеффри Ченом. На чемпионате США, который прошел в конце января, они заняли десятое место.

Чен в феврале был временно отстранен от соревнований. Отстранение 22-летнего спортсмена связано с «обвинением в ненадлежащем поведении». Подробности дела не раскрываются. The Skating Lesson сообщал в соцсети Х, что Морозова сейчас пробуется в паре с Бенджамином Старром.

Софья Титова

Софья Титова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Софья Титова с нынешнего сезона выступает за сборную Армении. Она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В сентябре 2024 года она снялась с этапа юниорского Гран-при в польском Гданьске. В Федерации фигурного катания Армении объяснили, что спортсменку «решили поберечь» после травмы пальца.

Титова в декабре выиграла соревнования юниорок на чемпионате Армении с отрывом более 35 баллов от второго места, набрав 181,93 балла.

В января Титова заняла третье место на международном турнире Volvo Open Cup в Риге, набрав 161,64 балла по сумме двух программ. В короткой программе 15-летняя спортсменка показала результат 58,97 балла, что позволило ей закрепиться на третьей позиции.

На чемпионат мира среди юниоров — 2025 в Бостоне Титова заняла лишь 20-е место, набрав 159,79 очка.

Генрих Гартунг

Бывший российский фигурист Генрих Гартунг в мае 2024 года перешел в сборную Германии. Он объяснил решение тем, что у него немецкие корни, а его тетя уехала в Германию 20 лет назад.

«Так что о переходе стал задумываться задолго до отстранения российской сборной, и в моей ситуации немецкий паспорт — самый логичный вариант. Но папа мне всегда твердил: «Нельзя ехать с пустыми руками, сначала выучи сложные прыжки, иначе зачем ты там кому-то нужен», — отмечал он.

В конце августа он выступил на этапе юниорского Гран-при в Риге и занял шестое место. На чемпионате мира в Венгрии, который прошел в феврале, Гартунг занял седьмое место, набрав 218,94 очка.