Бывшая российская фигуристка лишилась партнера в США из-за отстранения

Джеффри Чен, который с 2024 года выступает в танцах на льду в дуэте с Аннабель Морозовой, временно отстранен в связи с «обвинением в ненадлежащем поведении», другие подробности дела не раскрываются

Джеффри Чен и Аннабель Морозова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Выступающий в танцах на льду американский фигурист Джеффри Чен временно отстранен от соревнований. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасного спорта (U.S. Center for SafeSport).

Отстранение 22-летнего спортсмена связано с «обвинением в ненадлежащем поведении». Оно действует с 18 февраля. Подробности дела не раскрываются.

Чен выступает в паре с бывшей российской фигуристкой Аннабель Морозовой. На недавнем чемпионате США они заняли десятое место.

Аннабель Морозова — дочь фигуриста и тренера Николая Морозова, родилась в США, выступала за США и Францию, с 2016 по 2023 год представляла Россию. Выступала в дуэтах с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным.

В ноябре 2023 года Морозова и Игорь Еременко уехали тренироваться в США. В 2024-м спортсменка сменила партнера и стала кататься с Ченом.

The Skating Lesson сообщает в соцсети Х, что Морозова сейчас пробуется в паре с Бенджамином Старром.