Бывшая российская фигуристка лишилась партнера в США из-за отстранения
Выступающий в танцах на льду американский фигурист Джеффри Чен временно отстранен от соревнований. Об этом сообщается на сайте Американского центра безопасного спорта (U.S. Center for SafeSport).
Отстранение 22-летнего спортсмена связано с «обвинением в ненадлежащем поведении». Оно действует с 18 февраля. Подробности дела не раскрываются.
Чен выступает в паре с бывшей российской фигуристкой Аннабель Морозовой. На недавнем чемпионате США они заняли десятое место.
Аннабель Морозова — дочь фигуриста и тренера Николая Морозова, родилась в США, выступала за США и Францию, с 2016 по 2023 год представляла Россию. Выступала в дуэтах с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным.
В ноябре 2023 года Морозова и Игорь Еременко уехали тренироваться в США. В 2024-м спортсменка сменила партнера и стала кататься с Ченом.
The Skating Lesson сообщает в соцсети Х, что Морозова сейчас пробуется в паре с Бенджамином Старром.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской