Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали седьмыми в ритм-танце на чемпионате Европы

Дочь Тутберидзе и Смолкин стали седьмыми в ритм-танце на ЧЕ в Литве

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые с прошлого лета представляют Грузию, набрали 76,33 балла. Лучший результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (86,80). Медали будут разыграны в субботу

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Выступающие под флагом Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Каунасе.

Их результат составил 76,33 балла.

Лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (86,80 балла). На втором месте британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,20), на третьем — литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (80,73), на четвертом — представляющие Францию Евгения Лопарева (она родилась в Москве) и Жоффре Бриссо (78,47).

Произвольный танец фигуристы представят 13 января.

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии в июне прошлого года. Пара живет и тренируется в США, в прошлом сезоне фигуристы пропустили все российские соревнования. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде.

Диана Дэвис — дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не вернул россиян на турниры под своей эгидой, они пропустили уже два чемпионата мира и Европы. На прошедшем в декабре чемпионате России лучшими в ритм-танце были Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 86,90 балла.