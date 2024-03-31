Захарян поучаствовал в победном голе «Реал Сосьедад» в матче с «Алавесом»

«Реал Сосьедад» победил «Алавес» со счетом 1:0. Арсен Захарян отметился результативными действиями во второй игре подряд

Арсен Захарян (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отдал результативную передачу автору победного гола Хону Пачеко в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом».

Игра в Витории завершилась со счетом 0:1. Пачеко отличился на 59-й минуте.

В этой встрече 20-летний россиянин отдал четыре передачи под удар — это лучший результат в матче и повторение его личного рекорда в чемпионате Испании.

В прошлом туре Захарян забил свой дебютный гол в турнире.

Всего на счету Захаряна гол и две передачи в 32 матчах за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» выиграл третий матч подряд и занимает шестое место в чемпионате.