Захарян рассказал о самой странной вещи в Испании
Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал Sport24 о самой странной, по его мнению, вещи в Испании.
«Для меня непривычно, что все работает по расписанию», — ответил Захарян на вопрос о самой странной вещи в Испании, к которой он еще не привык.
«Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому», — добавил Захарян.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.
15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.
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