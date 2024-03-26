Арсен Захарян о самой странной вещи в Испании: все работает по расписанию

Захарян рассказал о самой странной вещи в Испании

Футболист сборной России, выступающий за «Реал Сосьедад», назвал непривычным то, что все работает по расписанию и с перерывами, даже рестораны и доставка еды

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал Sport24 о самой странной, по его мнению, вещи в Испании.

«Для меня непривычно, что все работает по расписанию», — ответил Захарян на вопрос о самой странной вещи в Испании, к которой он еще не привык.

«Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому», — добавил Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.

15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.