 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Захарян рассказал о самой странной вещи в Испании

Арсен Захарян о самой странной вещи в Испании: все работает по расписанию
Футболист сборной России, выступающий за «Реал Сосьедад», назвал непривычным то, что все работает по расписанию и с перерывами, даже рестораны и доставка еды
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал Sport24 о самой странной, по его мнению, вещи в Испании.

«Для меня непривычно, что все работает по расписанию», — ответил Захарян на вопрос о самой странной вещи в Испании, к которой он еще не привык.

«Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому», — добавил Захарян.

Захарян рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни в Испании
Спорт
Арсен Захарян

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.

15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Арсен Захарян Реал Сосьедад Испания
Материалы по теме
Карпин оценил прогресс Захаряна после перехода в чемпионат Испании
Спорт
Захарян заявил, что в Испании от него ждут большей результативности
Спорт
Захарян начал забивать. Как российский игрок переходил в «Реал Сосьедад»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Бизнесмена Шепеля приговорили к 3,5 годам за массовое ДТП на Рублевке Общество, 16:46
Зеленский сменил главу СНБО Политика, 16:42
МЧС завершило аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле» Общество, 16:34
Деревянные многоэтажки: станет ли такое строительство массовым в России Недвижимость, 16:32
15 апреля откроется выставка «Шины, РТИ и каучуки» Пресс-релиз, 16:30
Клуб КХЛ продлил контракт с тренером после вылета на старте плей-офф Спорт, 16:24
В БКС назвали топ-6 акций в горячий дивидендный сезон Инвестиции, 16:20
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«АвтоВАЗ» выбрал восемь названий для своих будущих автомобилей Авто, 16:19
6 технологий, на которые инвесторам стоит обратить внимание в 2024 году Pro, 16:09
Лукашенко ответил на упреки в долгом молчании Путина после теракта Политика, 16:08
Клишас предложил перечитать слова Зорькина о смертной казни Политика, 16:02
Мосгорсуд отказал дочери Захарова в авторских правах на произведения отца Общество, 16:02
Винер назвала «командой бомжей» россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 15:39
Бортников не исключил причастности США, Британии и Украины к теракту Политика, 15:36