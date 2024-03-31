«Рубин» победил «Ахмат» со счетом 2:1 и догнал «Спартак» в РПЛ

Игра 22-го тура в Казани завершилась со счетом 2:1, у победителей отличились Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку

Фото: Официальный сайт ФК «‎Рубин» (rubin-kazan.ru)

Казанский «Рубин» обыграл грозненский «Ахмат» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Казани завершился со счетом 2:1.

У «Рубина» забили Лазар Ранджелович (на 12-й минуте) и Мирлинд Даку (35).

У гостей мячи Владимира Ильина и Лечи Садулаева не засчитали из-за офсайдов, но на 93-й минуте Лукас Ловат сократил отставание в счете голом в девятку.

«Рубин» выиграл уже девять матчей в этом сезоне РПЛ — больше, чем за весь сезон 2021/22 при Леониде Слуцком (8).

«Ахмат» проиграл все три матча против новичков РПЛ в этом сезоне (0:1 против «Балтики»; 0:1 и 1:2 против «Рубина»).

«Рубин» набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, он уступает по дополнительным показателям «Спартаку» и «Локомотиву», у которого игра в запасе.

У «Ахмата» 20 очков и 12-е место.

В следующем туре «Ахмат» 7 апреля примет московский «Локомотив», а «Рубин» 8 апреля сыграет в гостях с «Оренбургом».