«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в чемпионате России
«Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Воронеже завершился со счетом 0:0.
В начале второго тайма VAR отменила гол форварда хозяев Евгения Маркова.
«Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице, на его счету 26 очков. У «Оренбурга» 14-е место и 20 очков.
В следующем туре «Факел» 7 апреля сыграет в Москве с ЦСКА, а «Оренбург» на следующий день примет казанский «Рубин».
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