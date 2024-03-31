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«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в чемпионате России

«Факел» и «Оренбург» сыграли безголевую ничью в чемпионате России
Игра 22-го тура в Воронеже завершилась со счетом 0:0
Фото: Официальный телеграм-канал ФК «‎Факел»
Фото: Официальный телеграм-канал ФК «‎Факел»

«Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Воронеже завершился со счетом 0:0.

В начале второго тайма VAR отменила гол форварда хозяев Евгения Маркова.

«Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице, на его счету 26 очков. У «Оренбурга» 14-е место и 20 очков.

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Фото:телеграм-канал ФК ЦСКА

В следующем туре «Факел» 7 апреля сыграет в Москве с ЦСКА, а «Оренбург» на следующий день примет казанский «Рубин».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ)
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