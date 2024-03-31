Бывшая лыжница стала чемпионкой России по биатлону в масс-старте
Биатлонистка Наталия Шевченко, до 2022 года выступавшая в лыжных гонках, победила в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.
На дистанции 12,5 км она показала время 37 минут 2,5 секунды, опередив на 26,4 секунды Ирину Казакевич и на 32,3 секунды Анастасию Шевченко. Каждая допустила по промаху.
Все три медалистки представляют Свердловскую область.
«Очень достойный результат для нас. Мы так разозлились после эстафеты, так что я очень рада, что наша команда забрала весь пьедестал», — сказала Наталия Шевченко после гонки в эфире «Матч ТВ».
Накануне сборная Свердловской области не попала в призеры в женской эстафете.
В начале марта Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону. На Спартакиаде она взяла три золота (в гонке на 15 км и эстафетах) и серебро в масс-старте.
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