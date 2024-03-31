Бывшая лыжница стала чемпионкой России по биатлону в масс-старте

В тройку призеров попали Наталия Шевченко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко, все три представляют Свердловскую область. По словам победительницы, они добились успеха, потому что разозлились из-за неудачи в эстафете накануне

Наталия Шевченко (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Биатлонистка Наталия Шевченко, до 2022 года выступавшая в лыжных гонках, победила в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

На дистанции 12,5 км она показала время 37 минут 2,5 секунды, опередив на 26,4 секунды Ирину Казакевич и на 32,3 секунды Анастасию Шевченко. Каждая допустила по промаху.

Все три медалистки представляют Свердловскую область.

«Очень достойный результат для нас. Мы так разозлились после эстафеты, так что я очень рада, что наша команда забрала весь пьедестал», — сказала Наталия Шевченко после гонки в эфире «Матч ТВ».

Накануне сборная Свердловской области не попала в призеры в женской эстафете.

В начале марта Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону. На Спартакиаде она взяла три золота (в гонке на 15 км и эстафетах) и серебро в масс-старте.