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Сливко и Гараничев выиграли одиночную смешанную эстафету на ЧР

Биатлонисты Сливко и Гараничев выиграли одиночную смешанную эстафету на ЧР
Победители опередили Ивана Колотова и Анастасию Зырянову почти на 14 секунд. Виктория Сливко после гонки заявила, что рада за Евгения Гараничева, который завершит карьеру чемпионом России
Виктория Сливко и Евгений Гараничев
Виктория Сливко и Евгений Гараничев (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Представляющие Тюменскую область Евгений Гараничев и Виктория Сливко стали победителями сингл-микста на чемпионате России по биатлону.

Гараничев и Сливко в Тюмени показали результат 42 минуты 0,5 секунды с одним промахом.

Второе место заняли Иван Колотов и Анастасия Зырянова (Пермский край) с отставанием 13,9 секунды и одним промахом. Бронза у Евгения Емерхонова и Любови Калининой из Татарстана (+40,0, без промахов).

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Гараничев в марте сообщил, что завершит карьеру.

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Сливко после гонки заявила в эфире «Матч ТВ», что рада за 36-летнего партнера, который закончит карьеру чемпионом России.

«Думаю, все видели, какие у меня были эмоции после заключительной стрельбы Евгения. Это просто что‑то с чем‑то. <...> Несмотря на 40 секунд, которые я ему «передала», он постепенно справился, грамотно и красиво. Я за него безумно рада, просто нереально», — сказала биатлонистка.

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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов написал в телеграм-канале, что все биатлонисты в субботу и воскресенье выступят в гонках с наклейками на винтовках, посвященными Гараничеву, — на них будет фотография биатлониста и слово «спасибо».

Гараничев на Олимпиаде в Сочи завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Также на счету биатлониста три золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах Европы, серебро и две бронзы Универсиады-2011. В Кубке мира он 27 раз попадал на подиум (восемь побед).

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Теги
Анна Сатдинова
Биатлон Евгений Гараничев
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