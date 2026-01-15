 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира

Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов взял бронзу на этапе Кубка мира
Сюжет
Олимпиада-2026
Никита Филиппов показал третий результат на этапе Кубка мира в Куршевеле, проиграв 4,6 секунды испанцу Кардоне
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: Телеграм-канал Никиты Филиппова)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

Филиппов показал время две минуты 46,2 секунды. Он проиграл 4,6 секунды испанцу Ориолю Кардоне и 3,7 секунды — французу Тибо Ансельме.

Для Филиппова это первая награда Кубка мира.

Россиянин ранее получил приглашение МОК на Игры в Италии.

Ски-альпинизм, сочетающий подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма, дебютирует в программе Олимпиад.

