Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира

Никита Филиппов (Фото: Телеграм-канал Никиты Филиппова)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

Филиппов показал время две минуты 46,2 секунды. Он проиграл 4,6 секунды испанцу Ориолю Кардоне и 3,7 секунды — французу Тибо Ансельме.

Для Филиппова это первая награда Кубка мира.

Россиянин ранее получил приглашение МОК на Игры в Италии.

Ски-альпинизм, сочетающий подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма, дебютирует в программе Олимпиад.