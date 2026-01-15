Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира
Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.
Филиппов показал время две минуты 46,2 секунды. Он проиграл 4,6 секунды испанцу Ориолю Кардоне и 3,7 секунды — французу Тибо Ансельме.
Для Филиппова это первая награда Кубка мира.
Россиянин ранее получил приглашение МОК на Игры в Италии.
Ски-альпинизм, сочетающий подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма, дебютирует в программе Олимпиад.
