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Спорт ,  
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Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье после отказа грузина

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монпелье после отказа грузина Басилашвили
Николоз Басилашвили отказался от продолжения борьбы при счете 2:5 в первом сете
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/2 финала турнира ATP в Монпелье.

В 1/4 финала Рублев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл грузина Николоза Басилашвили, 178-ю ракетку мира. При счете 5:2 в первом сете соперник россиянина отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником Рублева, который начал турнир во Франции сразу со второго круга, будет победитель пары Александр Бублик (Казахстан) — Александр Ковачевич (США).

Рублев проводит первый турнир после провального Australian Open, где он в первом круге сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

Россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.

Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист)


 

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