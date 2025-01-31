Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монпелье после отказа грузина Басилашвили

Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье после отказа грузина

Николоз Басилашвили отказался от продолжения борьбы при счете 2:5 в первом сете

Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/2 финала турнира ATP в Монпелье.

В 1/4 финала Рублев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл грузина Николоза Басилашвили, 178-ю ракетку мира. При счете 5:2 в первом сете соперник россиянина отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником Рублева, который начал турнир во Франции сразу со второго круга, будет победитель пары Александр Бублик (Казахстан) — Александр Ковачевич (США).

Рублев проводит первый турнир после провального Australian Open, где он в первом круге сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

Россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.

Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.