Рублев вышел в полуфинал турнира в Монпелье после отказа грузина
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/2 финала турнира ATP в Монпелье.
В 1/4 финала Рублев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл грузина Николоза Басилашвили, 178-ю ракетку мира. При счете 5:2 в первом сете соперник россиянина отказался от продолжения борьбы.
Следующим соперником Рублева, который начал турнир во Франции сразу со второго круга, будет победитель пары Александр Бублик (Казахстан) — Александр Ковачевич (США).
Рублев проводит первый турнир после провального Australian Open, где он в первом круге сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.
Россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.
Турнир в Монпелье завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €596 тыс.
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