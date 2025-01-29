Ротенберг заявил, что сборная России 100% сыграет в Кубке мира 2028 года

Главный тренер СКА отметил, что в НХЛ много звездных российских хоккеистов, а для лиги главное — чтобы все звезды играли на этом турнире

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер петербургского СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг уверен, что сборная России примет участие в Кубке мира 2028 года. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«То, что Кубка мира в 2028-м не будет без сборной России, — я в этом на 100% уверен. Потому что для НХЛ главное — чтобы все звезды играли. А российских звезд в этой лиге очень много. И экономика турнира для них важна», — сказал Ротенберг.

Накануне в НХЛ сообщили, что Кубок мира в 2028 году будет проходить без участия Международной федерации хоккея (IIHF). «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что на турнире предполагается участие сборной России, которая сейчас не участвует в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.

Кубок мира проводился трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. На последнем турнире сборная России под руководством Олега Знарка дошла до полуфинала, где уступила канадцам.