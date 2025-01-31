Уволенный из «Милана» тренер спустя месяц возглавил новый клуб

Португалец Паулу Фонсека, который выиграл три чемпионата Украины с «Шахтером», сменил в «Лионе» Пьера Саже

Паулу Фонсека (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

Португалец Паулу Фонсека назначен главным тренером «Лиона». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

51-летний специалист подписал контракт до лета 2027 года. На этом посту он сменил Пьера Саже, который был уволен три дня назад.

«Лион» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков в 19 матчах.

Последним местом работы Фонсеки был «Милан», из которого его уволили в конце декабря 2024 года.

Тренер ранее работал во французском «Лилле», итальянской «Роме», украинском «Шахтере», португальских «Порту», «Браге» и «Пасуш де Феррейра». С «Брагой» он выиграл Кубок Португалии, с «Порту» — Суперкубок страны, с «Шахтером» — три чемпионата, три Кубка и Супербок Украины.