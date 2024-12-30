 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Милан» возглавил тренер, выигравший с «Порту» три чемпионских титула

«Милан» возглавил Сержиу Консейсау, выигравший с «Порту» три чемпионских титула
Контракт с Сержиу Консейсау рассчитан до лета 2026 года
Сержиу Консейсау
Сержиу Консейсау (Фото: Octavio Passos / Getty Images)

Новым главным тренером «Милана» стал португальский специалист Сержиу Консейсау, сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в понедельник «Милан» подтвердил отставку другого португальца — Паулу Фонсеки, который возглавлял команду с июня.

В чемпионате Италии «Милан» идет на восьмом месте, уступая лидирующей «Аталанте» 14 очков, а в Лиге чемпионов после шести матчей занимает 12-е место среди 36 команд.

«Милан» второй раз за год сменил главного тренера
Спорт
Паулу Фонсека

Ближайший матч «Милан» проведет против «Ювентуса» в полуфинале Суперкубка Италии, который разыграют в Саудовской Аравии со 2 по 6 января. Вторую полуфинальную пару составили «Интер» и «Аталанта».

«Милан» — 19-кратный чемпион Италии, в последний раз побеждал в Серии А в 2022-м со Стефано Пиоли.

Консейсау в 2017–2024 годах возглавлял «Порту», три раза выиграл с ним чемпионат Португалии и четыре раза — Кубок страны, его трижды признавали лучшим тренером лиги.

В качестве игрока Консейсау играл в Италии за «Парму», «Интер» и «Лацио», с последним выиграл Серию А (2000 год), Кубок обладателей кубков (1999) и Суперкубок УЕФА (1999).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Милан
Материалы по теме
Проваливший начало сезона НХЛ «Детройт» сменил главного тренера
Спорт
Тренера «Спартака» признали лучшим в РПЛ в ноябре и декабре
Спорт
Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласий
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Путин учредил президентскую стипендию за высокие спортивные результатыСпорт, 19:15
Юань по итогам 2024 года подорожал к рублю на 8%Инвестиции, 19:07
Российский рынок акций по итогам 2024 года снизился почти на 7%Инвестиции, 19:00
Ивлеева рассказала, как в ее дом забрался голый мужчина с битойОбщество, 18:56
На Украине в четыре раза вырастут тарифы на прокачку газаПолитика, 18:50
Путин обязал нелегальных мигрантов урегулировать статус или уехатьОбщество, 18:31
Возвращение российских военных из украинского плена. ВидеоПолитика, 18:14
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Милан» возглавил тренер, выигравший с «Порту» три чемпионских титулаСпорт, 18:12
Голоса кибербезопасности: «Газинформсервис» наградил лучших экспертовРБК Компании, 18:00
Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Гонконге в парахСпорт, 17:49
Экс-министра обороны Армении отпустили из полиции после задержанияПолитика, 17:47
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 150 на 150Политика, 17:32