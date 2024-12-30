«Милан» возглавил тренер, выигравший с «Порту» три чемпионских титула
Новым главным тренером «Милана» стал португальский специалист Сержиу Консейсау, сообщила пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в понедельник «Милан» подтвердил отставку другого португальца — Паулу Фонсеки, который возглавлял команду с июня.
В чемпионате Италии «Милан» идет на восьмом месте, уступая лидирующей «Аталанте» 14 очков, а в Лиге чемпионов после шести матчей занимает 12-е место среди 36 команд.
Ближайший матч «Милан» проведет против «Ювентуса» в полуфинале Суперкубка Италии, который разыграют в Саудовской Аравии со 2 по 6 января. Вторую полуфинальную пару составили «Интер» и «Аталанта».
«Милан» — 19-кратный чемпион Италии, в последний раз побеждал в Серии А в 2022-м со Стефано Пиоли.
Консейсау в 2017–2024 годах возглавлял «Порту», три раза выиграл с ним чемпионат Португалии и четыре раза — Кубок страны, его трижды признавали лучшим тренером лиги.
В качестве игрока Консейсау играл в Италии за «Парму», «Интер» и «Лацио», с последним выиграл Серию А (2000 год), Кубок обладателей кубков (1999) и Суперкубок УЕФА (1999).
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