«Милан» возглавил Сержиу Консейсау, выигравший с «Порту» три чемпионских титула

«Милан» возглавил тренер, выигравший с «Порту» три чемпионских титула

Контракт с Сержиу Консейсау рассчитан до лета 2026 года

Сержиу Консейсау (Фото: Octavio Passos / Getty Images)

Новым главным тренером «Милана» стал португальский специалист Сержиу Консейсау, сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в понедельник «Милан» подтвердил отставку другого португальца — Паулу Фонсеки, который возглавлял команду с июня.

В чемпионате Италии «Милан» идет на восьмом месте, уступая лидирующей «Аталанте» 14 очков, а в Лиге чемпионов после шести матчей занимает 12-е место среди 36 команд.

Ближайший матч «Милан» проведет против «Ювентуса» в полуфинале Суперкубка Италии, который разыграют в Саудовской Аравии со 2 по 6 января. Вторую полуфинальную пару составили «Интер» и «Аталанта».

«Милан» — 19-кратный чемпион Италии, в последний раз побеждал в Серии А в 2022-м со Стефано Пиоли.

Консейсау в 2017–2024 годах возглавлял «Порту», три раза выиграл с ним чемпионат Португалии и четыре раза — Кубок страны, его трижды признавали лучшим тренером лиги.

В качестве игрока Консейсау играл в Италии за «Парму», «Интер» и «Лацио», с последним выиграл Серию А (2000 год), Кубок обладателей кубков (1999) и Суперкубок УЕФА (1999).