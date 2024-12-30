«Милан» второй раз за год сменил главного тренера
«Милан» объявил об отставке португальца Паулу Фонсеки с поста главного тренера команды.
Фонсека возглавлял команду с июня, сменив на посту Стефано Пиоли, который в 2022-м привел «Милан» к чемпионству.
Под руководством португальца «Милан» занимает восьмое место в чемпионате Италии, уступая 14 очков лидирующей «Аталанте», и идет 12-м в Лиге чемпионов.
Фонсека ранее работал в «Лилле», «Роме», украинском «Шахтере», «Браге» и других клубах.
Новым главным тренером «Милана», как пишет La Gazzetta dello Sport, будет работавший в «Порту» Сержиу Консейсан.
«Милану» 3 января предстоит полуфинальный матч Суперкубка Италии с «Ювентусом» в Саудовской Аравии.
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