«Милан» второй раз за год сменил главного тренера

«Милан» неудачно начал сезон под руководством Паулу Фонсеки — клуб занимает восьмое место в Серии А. Новым тренером команды, как пишет La Gazzetta dello Sport, будет Сержиу Консейсан

Паулу Фонсека (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

«Милан» объявил об отставке португальца Паулу Фонсеки с поста главного тренера команды.

Фонсека возглавлял команду с июня, сменив на посту Стефано Пиоли, который в 2022-м привел «Милан» к чемпионству.

Под руководством португальца «Милан» занимает восьмое место в чемпионате Италии, уступая 14 очков лидирующей «Аталанте», и идет 12-м в Лиге чемпионов.

Фонсека ранее работал в «Лилле», «Роме», украинском «Шахтере», «Браге» и других клубах.

Новым главным тренером «Милана», как пишет La Gazzetta dello Sport, будет работавший в «Порту» Сержиу Консейсан.

«Милану» 3 января предстоит полуфинальный матч Суперкубка Италии с «Ювентусом» в Саудовской Аравии.