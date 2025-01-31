В сборной Казахстана назвали замену Черчесову

Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды назначен 44-летний Али Алиев

Али Алиев (Фото: Казахстанская федерация футбола)

Али Алиев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщается в телеграм-канале Казахстанской федерации футбола.

На этом посту он сменил Станислава Черчесова. Россиянина уволили 27 января. Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года, под его руководством команда взяла только одно очко в шести матчах, потерпев пять поражений. При этом Казахстан ни разу не забил и пропустил 15 мячей.

Алиеву 44 года. Ранее он тренировал «Ордабасы», «Кызылжар» (выигрывал с ним первую лигу Казахстана), карагандинский «Шахтер» и «Женис».

В квалификационном турнире чемпионата мира 2026 года Казахстан сыграет в одной группе со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.