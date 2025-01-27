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Станислав Черчесов ушел в отставку с поста тренера сборной Казахстана

Сборная Казахстана под руководством Черчесова взяла одно очко в шести матчах, не забив при этом ни разу
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова взяла одно очко в шести матчах, его команда ни разу не забила.

В квалификации ЧМ-2026 Казахстан сыграет со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

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Руслан Алиев
Станислав Черчесов Казахстан Футбол сборная Казахстана по футболу
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