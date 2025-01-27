Станислав Черчесов ушел в отставку с поста тренера сборной Казахстана
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана.
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года.
Сборная Казахстана под руководством Черчесова взяла одно очко в шести матчах, его команда ни разу не забила.
В квалификации ЧМ-2026 Казахстан сыграет со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.
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