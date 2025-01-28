В понедельник Федерация футбола Казахстана объявила об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной, которую он возглавлял с лета 2024 года. Как эксперты отреагировали на увольнение — в материале «РБК Спорт»

Фото: Григорий Дукор/ТАСС

В понедельник, 27 января, пресс-служба Федерации футбола Казахстана сообщила об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной, которую он возглавлял с июня 2024 года. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб. Уточняется, что трудовой договор был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей в Лиге наций, из которых пять завершились поражениями, а один — ничьей. Команда не смогла забить ни одного гола, пропустив 15 мячей.

До работы в сборной Казахстана Черчесов возглавлял венгерский «Ференцварош» с декабря 2021-го по июль 2023 года, приведя команду к двум чемпионствам Венгрии и победе в кубке.

С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов возглавлял сборную России, которая на ЧМ-2018 достигла 1/4 финала, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии.

«РБК Спорт» собрал мнения экспертов о неожиданном увольнении российского тренера.

Что думают эксперты про увольнение Черчесова

Станислав Черчесов, бывший тренер сборной России и Казахстана

«В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем. Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком, еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации — функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта — как моего, так и моих помощников», — заявил Черчесов «Спорт-Экспрессу».

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России

«Произошли изменения в футбольной федерации Казахстана. Это часть тренерской профессии. Нет результата. По всей видимости, желали быстрого результата, поэтому происходит смена тренера. Я думаю, что ничего необычного нет, все стандартно. Есть результат — тренер работает дальше, нет результата — увольняют, находят какой-то компромисс. Думаю, что, возможно, с Черчесовым это было общее решение. Работы у Станислава непочатый край. В нашей лиге очень мало работают русских тренеров. У него хорошие заслуги на европейском чемпионате. Он дважды становился чемпионом страны и в Венгрии, и в Польше. Поэтому жизнь продолжается», — рассказал «РБК Спорт» Семин.

Михаил Гершкович, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС

«Это необдуманный поступок нового руководителя федерации. К сожалению, намечается такая тенденция, что в футбол приходят некомпетентные люди. Они думают, что во всем разбираются, и принимают вот такие нелепые решения. Черчесов пришел в такой период, когда сборная Казахстана нуждалась в определенной смене поколений».

«В принципе, игры, которые я смотрел, показывали, что команда была хорошо организована и физически готова, но уровень мастерства игроков оставлял желать лучшего. Уже начались первые шаги: из молодежной сборной начали появляться новые футболисты, новый вратарь уже появился. Надо было просто потерпеть. Вся работа была направлена на утверждение тех принципов, которые рекламировал и всегда предоставлял в жизни Станислав Саламович. Этот поступок необдуманный. Новый человек придет и столкнется с тем же. Здесь нужно было применять другие вещи: создание коллектива, перестройка обстоятельств», — передает слова Гершкович «РБК Спорт».

Магомед Адиев, бывший главный тренер сборной Казахстана и «Ахмата»

«Черчесов мой коллега, неэтично будет обсуждать, что у него получилось, а что — нет. Понятно, навскидку, что не было результата. Не знаю, что там происходило, но надеюсь, что для федерации и Черчесова уход — это правильное решение, к которому они пришли», — сказал Адиев в разговоре с «РБК Спорт».

Евгений Ловчев, бывший защитник сборной СССР и «Спартака»

«Не вижу ничего сверхъестественного в результатах Черчесова со сборной Казахстана. Команда проигрывала и с другими тренерами. Насколько я знаю, Черчесов затеял перестройку в сборной. Станислав Саламович уже доказывал, что он хороший тренер. Тут все просто: результата нет — до свидания. Все руководители клубов и сборных на место тренера ищут старика Хоттабыча, который вытащит какой‑то волос из бороды и начнет всех обыгрывать. Не нахожу ничего странного в том, что Черчесов разошелся со сборной Казахстана. Он не держится на одном месте, чтобы получать деньги. Видимо, у него есть какие‑то предложения», — заявил Ловчев «Матч ТВ».

Алексей Попов, бывший защитник сборной Казахстана

«Отставка Черчесова стала неожиданной. Это неадекватная оценка ситуации. Черчесова нужно было увольнять либо сразу после матчей Казахстана в Лиге наций, либо после того, как приняли нового президента Федерации футбола Казахстана. После декабрьской встречи было решено, что сотрудничество продолжается. Когда все вышли из отпуска, поработали пару недель — и такая новость! Вообще непонятно для меня. Да, Черчесов не показал результат и, на мой взгляд, в целом не подходит этой сборной. Но человек уже полностью понял команду, на кого можно рассчитывать, как команда играет дома и на выезде. Черчесов знает, к чему команда может стремиться. То есть стратегический план у него готов. Но произошедшее вызывает недоумение», — сказал Попов «Чемпионату».

Владимир Пономарев, бывший футболист ЦСКА

«Черчесов — очень качественный, грамотный тренер. Зачем он вообще сунулся в этот дурацкий Казахстан? Там и не было никогда хороших футболистов. Не понимаю, зачем он туда пошел. Черчесов хорошо работал в Венгрии, в Польше. А с такими футболистами в Казахстане он и не мог рассчитывать на успех. Он же не научит их играть в футбол. Казахи не созданы для этой игры. Им лучше на конях скакать да клюшкой побивать мячик. Есть такая игра у них. Или барана друг другу перебрасывать. А футбол — это не их игра. Черчесов сейчас спокойно может вернуться в РПЛ, его наверняка кто-то пригласит в ближайшее время, — сказал Пономарев «ВсеПроСпорт».