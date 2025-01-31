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Спорт ,  
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Губерниев отреагировал на отъезд Большунова на тренировки в Европу

Губерниев фразой о трусах и крестике обратился к Вяльбе после отъезда Большунова
Спортивный комментатор назвал правильным решение трехкратного олимпийского чемпиона отправиться тренироваться в Италию, а также заявил, что ему надоели «лицемерное вранье и идиотская риторика» руководства ФЛГР
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поддержал решение лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова отправиться тренироваться в Европу.

«Итак, Большунов погнал тренироваться в Европу! Это очень правильно, но вот тут руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять. Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели… Такие бестолковые руководители должны отправится подальше… В отставку!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Лидер сборной Большунов вместо Армении будет тренироваться в Италии
Спорт
Александр Большунов

Накануне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов будет тренироваться в Италии по индивидуальному плану. При этом почти все лыжники национальной команды поедут на сбор в Цахкадзор в Армении.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS). Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. После отстранения российских спортсменов она неоднократно заявляла, что лыжники не будут выступать под нейтральным флагом. Губерниев в январе говорил, что может составить конкуренцию Вяльбе на выборах главы ФЛГР в 2026 году и победить.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Дмитрий Губерниев Александр Большунов


 

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