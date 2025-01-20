Губерниев заявил, что «в стиле Трампа» победит Вяльбе на выборах в ФЛГР
Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил в телеграм-канале, что как член Федерации лыжных гонок Вологодской области может составить конкуренцию Елене Вяльбе на выборах главы всероссийской федерации (ФЛГР) и победить.
Губерниев, регулярно критикующий Вяльбе, отметил, что одержит победу «уверенно, в стиле [Дональда] Трампа».
Комментатор уточнил в разговоре с «Матч ТВ», что может пойти на выборы, если ему разрешит вологодская областная федерация. «Если возвращаться на международную арену, то с другим президентом ФЛГР — со мной возвращение будет триумфальным», — отметил Губерниев.
Вяльбе ранее в понедельник заявила «РИА Новости», что следующая выборная конференция ФЛГР в 2026 году покажет, есть ли вопросы к ее работе.
«Возможно, будут другие кандидатуры на этот пост и выберут их. Я к этому отношусь как к рабочему процессу. Если я проиграю, значит, проиграю. Жизнь на этом не закончится», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. После отстранения российских спортсменов она неоднократно говорила, что лыжники не будут выступать под нейтральным флагом.
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