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Лидер сборной Большунов вместо Армении будет тренироваться в Италии

Лыжник Большунов вместо Армении поехал тренироваться в Италию
Выигравший в этом сезоне только одну гонку Большунов будет готовиться к чемпионату России в Италии, он пробудет в Европе до второй половины февраля. Для других лыжников сборной ранее запланировали сбор в Армении
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отправился тренироваться в Европу, сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Вяльбе отметила, что Большунов будет тренироваться по индивидуальному плану.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко 27 января говорил Vseprosport, что почти все лыжники национальной команды поедут на сбор в Цахкадзор в Армении, где пробудут до второй половины февраля. Чемпионат России пройдет в Казани с 1 по 9 марта.

В четверг Бородавко уточнил ТАСС, что Большунов будет заниматься в Италии и вернется в Россию 20 или 21 февраля. «Мы решили, что так будет лучше для него. Мы решили вернуться к старым местам, которые раньше использовали», — добавил тренер.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS). Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку.

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Анна Сатдинова
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