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Спорт ,  
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Россиянин по прозвищу Пельмень выиграл титул лиги главы UFC по пощечинам

Россиянин по прозвищу Пельмень стал чемпионом лиги главы UFC по пощечинам
Василий Камоцкий победил Сумасшедшего Гавайца. Он первый россиянин, который выступил в лиге Power Slap Дэйны Уайта
Василий Камоцкий и Дэйна Уайт
Василий Камоцкий и Дэйна Уайт (Фото: Личный архив Камоцкого)

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень стал чемпионом ведущей лиги пощечин Power Slap в супертяжелом весе.

Турнир Power Slap 11 прошел в Эр-Рияде. В главном поединке Камоцкий победил единогласным решением судей американца Лайна Вернса по прозвищу Сумасшедший Гавайец. Это вторая встреча двух спортсменов, в 2024 году была зафиксирована ничья.

Лига была организована главой UFC Дэйной Уайтом. Он сделал это после увиденного турнира с участием Камоцкого, которого лично пригласил в свой проект. Камоцкий дебютировал в лиге в 2024 году. Он первый россиянин, выступивший в Power Slap Уайта.

«Не знаю. Сейчас приходит ощущение, что я самый сильный по пощечинам в мире, — сказал Камоцкий после победы. — А мою правую ладошку можно признавать как холодное оружие. Дэйна Уайт поздравил с победой. А я ему сказал, что поздравляю и его с тем, что сбылась его мечта: Пельмень стал чемпионом в его лиге».

Пельмень сразится с Сумасшедшим гавайцем за титул чемпиона лиги пощечин
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Василий Камоцкий и экс-чемпион UFC Дэниел Кормье

Согласно правилам турниров по силовым пощечинам, первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам нанести удар. Если никто не победил нокаутом за три раунда, вердикт выносят судьи.

Турниры по пощечинам подвергаются критике из-за риска черепно-мозговых травм. Нейробиолог и бывший рестлер Крис Новински заявил, что Уайту должно быть стыдно за такую «эксплуатацию» людей.

Камоцкий — фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году. Известность получил благодаря участию в турнире по пощечинам Амирана Сардарова.

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Теги
Руслан Алиев
UFC Дэйна Уайт Лига пощечин


 

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Пельмень дебютировал с победы нокаутом на турнире главы UFC по пощечинам
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