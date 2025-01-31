Россиянин по прозвищу Пельмень выиграл титул лиги главы UFC по пощечинам

Василий Камоцкий победил Сумасшедшего Гавайца. Он первый россиянин, который выступил в лиге Power Slap Дэйны Уайта

Василий Камоцкий и Дэйна Уайт (Фото: Личный архив Камоцкого)

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень стал чемпионом ведущей лиги пощечин Power Slap в супертяжелом весе.

Турнир Power Slap 11 прошел в Эр-Рияде. В главном поединке Камоцкий победил единогласным решением судей американца Лайна Вернса по прозвищу Сумасшедший Гавайец. Это вторая встреча двух спортсменов, в 2024 году была зафиксирована ничья.

Лига была организована главой UFC Дэйной Уайтом. Он сделал это после увиденного турнира с участием Камоцкого, которого лично пригласил в свой проект. Камоцкий дебютировал в лиге в 2024 году. Он первый россиянин, выступивший в Power Slap Уайта.

«Не знаю. Сейчас приходит ощущение, что я самый сильный по пощечинам в мире, — сказал Камоцкий после победы. — А мою правую ладошку можно признавать как холодное оружие. Дэйна Уайт поздравил с победой. А я ему сказал, что поздравляю и его с тем, что сбылась его мечта: Пельмень стал чемпионом в его лиге».

Согласно правилам турниров по силовым пощечинам, первый бьющий определяется жребием. После этого у него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Получившему пощечину дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам нанести удар. Если никто не победил нокаутом за три раунда, вердикт выносят судьи.

Турниры по пощечинам подвергаются критике из-за риска черепно-мозговых травм. Нейробиолог и бывший рестлер Крис Новински заявил, что Уайту должно быть стыдно за такую «эксплуатацию» людей.

Камоцкий — фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году. Известность получил благодаря участию в турнире по пощечинам Амирана Сардарова.