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Пельмень сразится с Сумасшедшим гавайцем за титул чемпиона лиги пощечин

Василий Камоцкий успешно дебютировал на турнирах Power Slap в конце июня и сразу получил вызов от чемпиона Лейна Вернеса. Их поединок пройдет в Абу-Даби 24 октября
Василий Камоцкий и экс-чемпион UFC Дэниел Кормье
Василий Камоцкий и экс-чемпион UFC Дэниел Кормье (Фото: vasilikamotskii / Instagram (владелец сети Meta признана экстремистской и запрещена в России))

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, занимающий первое место в рейтинге супертяжеловесов Лиги силовых пощечин Power Slap проведет титульный поединок с чемпионом турнира Лейном Вернесом (Сумасшедшим гавайцем). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Турнир пройдет в Абу-Даби 24 октября.

Камоцкий дебютировал в Power Slap в конце июня — он отправил в нокаут поляка Камила Марусажа и получил бонус за лучшее выступление вечера. На том же турнире Вернес во второй раз защитил чемпионский титул и бросил вызов россиянину.

Камоцкий, фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году. Он вдохновил главу UFC Дэйну Уайта организовать свой промоушен в этом виде единоборств.

Пельмень дебютировал с победы нокаутом на турнире главы UFC по пощечинам
Спорт
Василий Камоцкий и Дэйна Уайт (слева направо)

По правилам подобных турниров, бьющий должен за 60 секунд дать пощечину сопернику, а тот не должен защищаться и дергаться. Второму участнику после пощечины дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он сам может нанести пощечину. Если за три раунда никого не нокаутировали, победителя определят судьи.

Турниры по пощечинам подвергаются критике из-за риска черепно-мозговых травм.

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Анна Сатдинова
Дэйна Уайт Лига пощечин
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