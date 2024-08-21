Пельмень сразится с Сумасшедшим гавайцем за титул чемпиона лиги пощечин
Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень, занимающий первое место в рейтинге супертяжеловесов Лиги силовых пощечин Power Slap проведет титульный поединок с чемпионом турнира Лейном Вернесом (Сумасшедшим гавайцем). Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Турнир пройдет в Абу-Даби 24 октября.
Камоцкий дебютировал в Power Slap в конце июня — он отправил в нокаут поляка Камила Марусажа и получил бонус за лучшее выступление вечера. На том же турнире Вернес во второй раз защитил чемпионский титул и бросил вызов россиянину.
Камоцкий, фермер из Красноярского края, начал заниматься силовыми пощечинами в 2019 году. Он вдохновил главу UFC Дэйну Уайта организовать свой промоушен в этом виде единоборств.
По правилам подобных турниров, бьющий должен за 60 секунд дать пощечину сопернику, а тот не должен защищаться и дергаться. Второму участнику после пощечины дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он сам может нанести пощечину. Если за три раунда никого не нокаутировали, победителя определят судьи.
Турниры по пощечинам подвергаются критике из-за риска черепно-мозговых травм.
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов