Определились все пары 1/4 финала Кубка Азии по футболу

Определились все пары 1/4 финала Кубка Азии по футболу

Последним участником четвертьфиналов стала сборная Ирана, которая в серии пенальти победила Сирию. Иранцы в следующем матче сыграют с командой Японии

Фото: Molly Darlington / Reuters

Футболисты сборной Ирана в серии пенальти обыграли команду Сирии в 1/8 финала Кубка Азии, который проходит в Катаре.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. На гол Мехди Тареми (34-я минута, с пенальти) сирийцы ответили мячом Омара Хрибина (64, с пенальти).

В компенсированное ко второму тайму время Тареми был удален с поля за вторую желтую карточку.

В серии пенальти иранцы победили со счетом 5:3.

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби вышел на замену на 63-й минуте и не отметился результативными действиями.

Сборная Сирии впервые в своей истории вышла в плей-офф Кубка Азии.

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В 1/4 финала сборная Ирана теперь сыграет с командой Японии.

В других четвертьфиналах встретятся Таджикистан — Иордания, Австралия — Южная Корея и Катар — Узбекистан. Матчи состоятся 2 и 3 февраля.

Кубок Азии завершится 10 февраля.