Сборная Японии по футболу девятый раз подряд вышла в 1/4 финала Кубка Азии

Сборная Японии девятый раз подряд вышла в 1/4 финала Кубка Азии

Японцы в 1/8 финала победили Бахрейн со счетом 3:1. Их следующим соперником станет Иран или Сирия

Игроки сборной Японии (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Футболисты сборной Японии обыграли команду Бахрейна со счетом 3:1 в 1/8 финала Кубка Азии, который проходит в Катаре.

В составе победителей мячи забили Рицу Доан (31-я минута), Такефуса Кубо (49) и Аясэ Уэда (74). Также на счету Уэды автогол (64).

В 1/4 финала сборная Японии сыграет с победителем матча Иран — Сирия.

Японцы дошли до этой стадии Кубка Азии уже девятый турнир подряд. На их счету четыре победы, на прошлом турнире в 2019 году Япония уступила Катару в финале.

В других четвертьфиналах встретятся Таджикистан — Иордания, Австралия — Южная Корея и Катар — Узбекистан.

Кубок Азии завершится 10 февраля.