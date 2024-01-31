Сборная Японии девятый раз подряд вышла в 1/4 финала Кубка Азии
Футболисты сборной Японии обыграли команду Бахрейна со счетом 3:1 в 1/8 финала Кубка Азии, который проходит в Катаре.
В составе победителей мячи забили Рицу Доан (31-я минута), Такефуса Кубо (49) и Аясэ Уэда (74). Также на счету Уэды автогол (64).
В 1/4 финала сборная Японии сыграет с победителем матча Иран — Сирия.
Японцы дошли до этой стадии Кубка Азии уже девятый турнир подряд. На их счету четыре победы, на прошлом турнире в 2019 году Япония уступила Катару в финале.
В других четвертьфиналах встретятся Таджикистан — Иордания, Австралия — Южная Корея и Катар — Узбекистан.
Кубок Азии завершится 10 февраля.
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