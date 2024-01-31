Тарасова рассказала, что бы сделала на месте Тутберидзе в деле Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что на месте Этери Тутберидзе признала бы свою вину в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество триметазидин.
«Если бы у меня, не дай бог, произошла такая ситуация, я бы сказала, что я виновата. Не даю оценку действиям Этери Тутберидзе, но я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка. Это выглядит единственно правильным решением», — сказала Тарасова.
Тутберидзе, у которой тренируется Валиева, заявила, что у нее нет вопросов к фигуристке, она уверена в ее чистоте и будет и дальше всячески поддерживать свою подопечную.
Также тренер усомнилась в качественной защите фигуристки на слушаниях в CAS из-за такого сурового наказания. «Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло», — сказала Тутберидзе.
Тарасову удивили такие слова тренера. «Этери Тутберидзе не может не знать, кто защищал Камилу в суде. Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде», — заключила Тарасова.
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