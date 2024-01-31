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Стала известна дата первого боя Умара Нурмагомедова в UFC после операции

Умар Нурмагомедов проведет первый поединок в UFC после операции 2 марта
Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова выступит на турнире UFC Fight Night 238, который пройдет 2 марта. Его соперник пока неизвестен
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок 2 марта. Об этом в соцсети X сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

«Наконец-то кое-кто принял бой с Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдет 2 марта», — написал Абдель-Азиз, не уточнив, кто будет соперником россиянина.

2 марта в Энтерпрайзе (штат Невада) состоится турнир UFC Fight Night 238.

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В декабре Нурмагомедов, который возобновил тренировки после травмы плеча, жаловался, что UFC до сих пор не нашел ему соперника для следующего боя.

Поединок Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена должен был возглавить турнир UFC в Нэшвилле 5 августа 2023 года. Но россиянин снялся с боя из-за травмы плеча и перенес операцию.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 16 побед в 16 боях, в том числе четыре в UFC, и занимает 13-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса. В последнем бою в январе он победил бразильца Раони Барселоса.

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смешанные единоборства (ММА) UFC Умар Нурмагомедов
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