Брат Нурмагомедова удивился отсутствию предложений о боях в UFC

Умар Нурмагомедов сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам после травмы плеча. По словам непобежденного бойца, у него до сих пор нет предложений по следующему поединку в UFC

Умар Нурмагомедов (Фото: АГН Москва / Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов удивлен, что у него до сих пор нет предложений от соперников для следующего поединка в UFC. Об этом он написал в соцсети Х.

«Пожалуйста, кто-нибудь объясните мне. Почему никто не называет мое имя для боя? Легчайший вес в UFC?» — написал Нурмагомедов.

Также российский боец сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам после травмы плеча, выложив видео своего спарринга.

«UFC, мне плевать с кем, просто хочу драться», — сделал Нурмагомедов еще один пост в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), тэгнув главу UFC Дэйну Уайта.

Поединок Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена должен был возглавить турнир UFC в Нэшвилле 5 августа. Но россиянин снялся с боя из-за травмы плеча и перенес операцию.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 16 побед в 16 боях, в том числе четыре в UFC, и занимает 14-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса. В последнем бою в январе он победил бразильца Раони Барселоса.