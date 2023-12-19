 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Брат Нурмагомедова удивился отсутствию предложений о боях в UFC

Умар Нурмагомедов удивился отсутствию предложений о боях в UFC
Умар Нурмагомедов сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам после травмы плеча. По словам непобежденного бойца, у него до сих пор нет предложений по следующему поединку в UFC
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: АГН Москва / Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов удивлен, что у него до сих пор нет предложений от соперников для следующего поединка в UFC. Об этом он написал в соцсети Х.

«Пожалуйста, кто-нибудь объясните мне. Почему никто не называет мое имя для боя? Легчайший вес в UFC?» — написал Нурмагомедов.

Также российский боец сообщил, что вернулся к полноценным тренировкам после травмы плеча, выложив видео своего спарринга.

Эдвардс победил Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе
Спорт
Леон Эдвардс

«UFC, мне плевать с кем, просто хочу драться», — сделал Нурмагомедов еще один пост в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), тэгнув главу UFC Дэйну Уайта.

Поединок Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена должен был возглавить турнир UFC в Нэшвилле 5 августа. Но россиянин снялся с боя из-за травмы плеча и перенес операцию.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он одержал 16 побед в 16 боях, в том числе четыре в UFC, и занимает 14-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса. В последнем бою в январе он победил бразильца Раони Барселоса.

Читайте на РБК Pro
«Великолепная семерка» поддержала рынок США. Сможет ли он расти без ИИ
Сделали платеж в долларах, а банк попал под санкции. Можно ли все вернуть
5 ключевых навыков 2024 года, которые можно развить с помощью шахмат
Увольнения или сверхбогатство: как ИИ повлияет на ваш доход
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства UFC Умар Нурмагомедов
Материалы по теме
Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником в UFC
Спорт
Глава UFC анонсировал следующий бой Петра Яна
Спорт
Боец UFC Дудакова: «Решили устроить небольшой праздник патриотизма»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 17:08
В аэропортах Москвы из-за запрета полетов задержали 38 рейсов Общество, 17:43
Завод Peugeot-Citroen в России перезапустят. Что там будут выпускать Авто, 17:28
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитные новостройки Недвижимость, 17:28
Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT Крипто, 17:26
Россияне планируют потратить на Новый год исторический максимум денег Общество, 17:22
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак Общество, 17:15
Болгария уведомила Венгрию об отмене налога на транзит газа из России Экономика, 16:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Аналитики БКС спрогнозировали рост индекса Мосбиржи на 32% в 2024 году Инвестиции, 16:56
Путин назвал условие переговоров по Украине Политика, 16:51
На бывшем заводе Peugeot в Калуге начали собирать компактные кроссоверы Авто, 16:46
Военная операция на Украине. Карта на 19 декабря Политика, 16:44
ЕС разрешил Словакии экспортировать топливо из российской нефти Политика, 16:39
Брат Нурмагомедова удивился отсутствию предложений о боях в UFC Спорт, 16:38
Цены на газ в Европе упали на 9,3% до минимума за 3,5 месяца Инвестиции, 16:32