 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава USADA назвал абсурдом присуждение России бронзы Олимпиады

В Антидопинговом агентстве США назвали абсурдом присуждение России бронзы ОИ
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт считает, что после дисквалификации Камилы Валиевой справедливо было бы отдать бронзу командного турнира фигуристов сборной Канады
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает абсурдным решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом он заявил USA Today.

«Командные соревнования состоят из всех дисциплин, и, как нам известно, не существует какого-то отдельного конкретного правила для этого турнира. Поэтому должно применяться дисциплинарное правило. Это абсурд, когда Камила Валиева получает четыре года дисквалификации, а Россия сохраняет олимпийскую бронзу. Честный и справедливый результат — применить дисциплинарные правила и присудить Канаде бронзу», — сказал Тайгарт.

Чем запомнилась карьера Камилы Валиевой
Спорт
Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.

Сборная Канады заняла в командном турнире четвертое место. ISU после удаления результатов Валиевой не пересчитал командные баллы для тех спортсменок, которые шли за ней. В противном случае канадцы были бы в медалях.

В Олимпийском комитете России заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU. Недовольны решением ISU и в Федерации фигурного катания Канады, где рассчитывали, что бронза командного турнира на Играх достанется их фигуристам.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева США допинг
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
Материалы по теме
В РУСАДА заявили, что нужно наказать соучастника приема допинга Валиевой
Спорт
«Валиеву никто не защитил». Что говорят о лишении фигуристов золота Игр
Спорт
Валиеву отстранили, у России отобрали золото Олимпиады. Что важно знать
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
Магия повседневности: обзор драмы «Идеальные дни» Вима Вендерса Life, 15:00
В Киев приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд Политика, 14:57
В Минпромторге решили создать управление по дронам и роботам Технологии и медиа, 14:55
Новак рассказал о всплесках дисконта на российскую нефть Экономика, 14:53
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 14:45
Россиянка вышла в 1/4 финала турнира WTA в Таиланде после отказа испанки Спорт, 14:44
Стала известна дата первого боя Умара Нурмагомедова в UFC после операции Спорт, 14:44
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Инвесторы Китая увеличили вложения в золото на фоне падения рынка акций Инвестиции, 14:41
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 14:35
В Киеве заявили о зачислении в бюджет активов Сальдо и Дерипаски Политика, 14:33
Напишите своей компании некролог. Как создать прорывной бренд Pro, 14:32
Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях Политика, 14:31
«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете Политика, 14:17
WP узнала, как Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного Политика, 14:09