Глава USADA назвал абсурдом присуждение России бронзы Олимпиады

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт считает, что после дисквалификации Камилы Валиевой справедливо было бы отдать бронзу командного турнира фигуристов сборной Канады

Камила Валиева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает абсурдным решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом он заявил USA Today.

«Командные соревнования состоят из всех дисциплин, и, как нам известно, не существует какого-то отдельного конкретного правила для этого турнира. Поэтому должно применяться дисциплинарное правило. Это абсурд, когда Камила Валиева получает четыре года дисквалификации, а Россия сохраняет олимпийскую бронзу. Честный и справедливый результат — применить дисциплинарные правила и присудить Канаде бронзу», — сказал Тайгарт.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.

Сборная Канады заняла в командном турнире четвертое место. ISU после удаления результатов Валиевой не пересчитал командные баллы для тех спортсменок, которые шли за ней. В противном случае канадцы были бы в медалях.

В Олимпийском комитете России заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU. Недовольны решением ISU и в Федерации фигурного катания Канады, где рассчитывали, что бронза командного турнира на Играх достанется их фигуристам.