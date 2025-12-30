Российская шахматистка раскритиковала формат чемпионата мира по блицу
Российская шахматистка Валентина Гунина в интервью ТАСС раскритиковала формат проведения турнира по блицу на чемпионате мира в Дохе.
Согласно регламенту, по итогам 15 раундов в плей-офф вышли четыре лучшие шахматистки. Пять девушек набрали по 11 очков, но Гунина по дополнительному показателю (коэффициенту Бухгольца) заняла пятое место и не вышла в полуфинал.
«Это очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре», — заявила Гунина.
Она также усомнилась в процедуре утверждения этих правил: «При этом говорят, что опрашивали шахматистов и они проголосовали сами за такой формат. Кто голосовал? Меня вот не спрашивали».
Шахматистка допускает, что ее национальность могла стать причиной такого исхода. «Может, это из-за того, что я русская? Был бы на моем месте Магнус Карлсен — организаторы бы сделали все, чтобы он оказался в числе участников плей-офф», — добавила Гунина.
Ни одному российскому шахматисту не удалось пробиться в плей-офф чемпионата мира по блицу. У женщин за награды поборются Бибисара Асаубаева (Казахстан), Чжу Цзиньэр (Китай), Анна Музычук (Украина) и Элин Руберс (Нидерланды).
36-летняя Гунина является пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по блицу. Она также трижды побеждала в составе сборной России на Всемирных шахматных олимпиадах.
