Российская шахматистка раскритиковала формат чемпионата мира по блицу

Валентине Гуниной не понравилась схема проведения турнира в Дохе. Она заняла пятое место и не вышла в плей-офф лишь по дополнительному показателю

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Валентина Гунина (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российская шахматистка Валентина Гунина в интервью ТАСС раскритиковала формат проведения турнира по блицу на чемпионате мира в Дохе.

Согласно регламенту, по итогам 15 раундов в плей-офф вышли четыре лучшие шахматистки. Пять девушек набрали по 11 очков, но Гунина по дополнительному показателю (коэффициенту Бухгольца) заняла пятое место и не вышла в полуфинал.

«Это очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре», — заявила Гунина.

Она также усомнилась в процедуре утверждения этих правил: «При этом говорят, что опрашивали шахматистов и они проголосовали сами за такой формат. Кто голосовал? Меня вот не спрашивали».

Шахматистка допускает, что ее национальность могла стать причиной такого исхода. «Может, это из-за того, что я русская? Был бы на моем месте Магнус Карлсен — организаторы бы сделали все, чтобы он оказался в числе участников плей-офф», — добавила Гунина.

Ни одному российскому шахматисту не удалось пробиться в плей-офф чемпионата мира по блицу. У женщин за награды поборются Бибисара Асаубаева (Казахстан), Чжу Цзиньэр (Китай), Анна Музычук (Украина) и Элин Руберс (Нидерланды).

36-летняя Гунина является пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по блицу. Она также трижды побеждала в составе сборной России на Всемирных шахматных олимпиадах.