Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,56 x 4,3 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,44 x 4,8 2 7,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8 x 3,95 2 1,48 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 5,6 x 3,45 2 1,72 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Российская шахматистка раскритиковала формат чемпионата мира по блицу

Российская шахматистка Гунина выступила с резкой критикой формата ЧМ по блицу
Валентине Гуниной не понравилась схема проведения турнира в Дохе. Она заняла пятое место и не вышла в плей-офф лишь по дополнительному показателю
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Валентина Гунина&nbsp;
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и Валентина Гунина  (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российская шахматистка Валентина Гунина в интервью ТАСС раскритиковала формат проведения турнира по блицу на чемпионате мира в Дохе.

Согласно регламенту, по итогам 15 раундов в плей-офф вышли четыре лучшие шахматистки. Пять девушек набрали по 11 очков, но Гунина по дополнительному показателю (коэффициенту Бухгольца) заняла пятое место и не вышла в полуфинал.

«Это очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре», — заявила Гунина.

Она также усомнилась в процедуре утверждения этих правил: «При этом говорят, что опрашивали шахматистов и они проголосовали сами за такой формат. Кто голосовал? Меня вот не спрашивали».

Шахматистка допускает, что ее национальность могла стать причиной такого исхода. «Может, это из-за того, что я русская? Был бы на моем месте Магнус Карлсен — организаторы бы сделали все, чтобы он оказался в числе участников плей-офф», — добавила Гунина.

Ни одному российскому шахматисту не удалось пробиться в плей-офф чемпионата мира по блицу. У женщин за награды поборются Бибисара Асаубаева (Казахстан), Чжу Цзиньэр (Китай), Анна Музычук (Украина) и Элин Руберс (Нидерланды).

36-летняя Гунина является пятикратной чемпионкой России, трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по блицу. Она также трижды побеждала в составе сборной России на Всемирных шахматных олимпиадах.

Екатерина Халимовская
шахматы Валентина Гунина
